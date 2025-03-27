Кроссворд на 27 марта 2025

27 марта отмечаем день рождения Квентина Тарантино, режиссера, который создал свой уникальный кинематографический язык. «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Однажды в… Голливуде» — фильмы, ставшие знаковыми для нескольких поколений. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в творчестве этого культового режиссера.