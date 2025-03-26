Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как в Казани отпразднуют День Победы 9 Мая

Парад развернется на площади Тысячелетия.

Источник: Комсомольская правда

В Казани в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет праздничный парад. По традиции он развернется на площади Тысячелетия. Об этом стало известно на заседании городской думы.

В общественных местах столицы Татарстана пройдут памятные мероприятия, концерты, к мемориальным объектам возложат цветы. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Планируется запуск праздничного салюта.

Всего на организацию мероприятий к 9 мая в Казани направят 45,2 миллиона рублей — это на 3,4 миллиона рублей больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что в Казани откроют памятники героям в преддверии 80-летия Победы.