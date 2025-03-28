Ответы на кроссворд от 27 марта 2025: интересные факты про Квентина Тарантино

По горизонтали:
1. Мадонна
В фильме Тарантино «Бешеные псы» есть сцена, где восемь преступников сидят в кафе, расслабленно беседуя и обсуждая истинный смысл песни Мадонны «Like a Virgin», а также популярную музыку 1970-х и 1980-х годов. За пределами экрана Тарантино и Мадонна являются близкими друзьями.
2. Турман
В 1994 году Ума Турман получила широкую известность, исполнив роль Мии Уоллес в культовом фильме Тарантино «Криминальное чтиво». Эта роль принесла ей номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. Позже, успех актрисы был закреплен ее участием в дилогии «Убить Билла», также снятой Тарантино, где она исполнила главную роль, получив за нее номинацию на BAFTA и две номинации на «Золотой глобус».
3. Тупик
«Мексиканское противостояние» — распространенное кинематографическое клише, используемое для нагнетания напряжения. Практически в каждом фильме Тарантино присутствует «Мексиканский тупик» — напряженная и зрелищная сцена, где несколько персонажей одновременно угрожают друг другу оружием.
4. Уся
В 2003 году Тарантино выпустил первую часть «Убить Билла» — стилизованного боевика, сценарий которого он написал совместно с Умой Турман. Фильм отражает давний интерес режиссера к жанру уся, китайскому фэнтези, где органично сочетаются восточные единоборства и истории о странствующих рыцарях.
5. Вестерн
Тарантино написал сценарий и снял вестерн «Омерзительная восьмерка», действие которого происходит после Гражданской войны в США. Сюжет рассказывает о группе охотников за головами и их случайных знакомых, застрявших на постоялом дворе из-за зимней бури. В 2014 году проект был заморожен после того, как сценарий попал в сеть, однако позже Тарантино возобновил работу над фильмом.
По вертикали:
1. Питт
Роль Клиффа Бута, каскадера, в фильме Тарантино «Однажды в… Голливуде», посвященном трагическим событиям, связанным с «Семьей» Мэнсона, принесла Брэду Питту заслуженное признание. За эту роль он был удостоен таких престижных кинонаград, как «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, Премия Гильдии киноактеров США и «Выбор критиков» за лучшую мужскую роль второго плана. Это был первый «Оскар» Питта, полученный за актерскую игру.
2. Рот
Тим Рот — британский актер, известный своей дружбой и многолетним сотрудничеством с Тарантино. Именно в работах Тарантино, таких как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты» и «Омерзительная восьмерка», Рот создал свои самые запоминающиеся образы.
3. Родригес
Квентин Тарантино и Роберт Родригес не раз демонстрировали свою дружбу и взаимовыручку. Так, Тарантино использовал музыку Родригеса во второй части «Убить Билла», где было больше диалогов и меньше боев, заплатив за это символический доллар. Год спустя Родригес попросил Тарантино снять небольшой эпизод в «Городе грехов» за тот же гонорар.
4. Джанго
«Джанго освобожденный» — вестерн, который Тарантино снял в 2012 году. Этот фильм стал попыткой режиссера осмыслить одну из самых болезненных страниц американской истории — рабство. Тарантино отмечал, что хотел рассказать об этом в жанре «спагетти-вестерна», так как Америка стыдится этой темы и избегает ее. За сценарий к этому фильму Тарантино получил свой второй «Золотой глобус» и второй «Оскар».
5. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон, американский актер и продюсер, стал настоящей звездой после выхода фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году. Эта роль принесла ему не только всемирную известность, но и множество престижных наград. С тех пор Джексон часто сотрудничал с Тарантино, снявшись в таких его картинах, как «Джеки Браун», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и «Убить Билла 2».
6. Аллея
21 декабря 2015 года Тарантино получил звезду на Голливудской аллее славы. Поздравить режиссера пришли многие коллеги и друзья, включая Зои Белл, Уолтона Гоггинса, Дженнифер Джейсон Ли, Тима Рота и Сэмюэла Л. Джексона.
Интересные факты о Квентине Тарантино:
- Мать Квентина Тарантино, Конни, изначально планировала назвать сына Квинтом в честь персонажа сериала «Дым стрельбы», которого играл Берт Рейнольдс. Но позже передумала и выбрала имя Квентин в честь героя романа Уильяма Фолкнера «Шум и ярость».
- В 22 года Тарантино начал работать в «Видеоархиве», пункте видеопроката на Манхэттен-Бич. Там он познакомился с Роджером Эвери, будущим сценаристом «Криминального чтива». Вместе они анализировали фильмы, помогали клиентам с выбором и изучали зрительские предпочтения. До того, как он стал режиссером, Тарантино называл эту работу лучшей в своей жизни.
- Вселенная Тарантино наполнена деталями, создающими уникальную атмосферу. Среди них — вымышленная сеть ресторанов Big Kahuna Burger, которую можно увидеть в фильмах «Доказательство смерти», «Четыре комнаты», «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы». Бренд этот настолько узнаваем, что дизайн его упаковки, созданный Джерри Мартинесом, старым приятелем Тарантино, знают даже те, кто не знаком с фильмами. Big Kahuna Burger выходит за пределы фильмов Тарантино и появляется в работах его друга, Роберта Родригеса («От заката до рассвета» и «Приключения Шаркбоя и Лавы»).
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