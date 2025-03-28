Ответы на кроссворд от 27 марта 2025: интересные факты про Квентина Тарантино

4. Джанго

«Джанго освобожденный» — вестерн, который Тарантино снял в 2012 году. Этот фильм стал попыткой режиссера осмыслить одну из самых болезненных страниц американской истории — рабство. Тарантино отмечал, что хотел рассказать об этом в жанре «спагетти-вестерна», так как Америка стыдится этой темы и избегает ее. За сценарий к этому фильму Тарантино получил свой второй «Золотой глобус» и второй «Оскар».