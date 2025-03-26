Венеция может уйти под воду в 2150 году

РИМ, 26 марта. /ТАСС/. Венецию может окончательно затопить к 2150 году. Такой исход предусматривает один из сценариев, смоделированных в рамках международного проекта Национального института геофизики и вулканологии, сообщает новостной канал RAI News 24.
Как следует из выводов исследователей, системы барьеров «Моисей» будет недостаточно для защиты города. Моделирование наводнений производилось для 2050, 2100 и 2150 годов. Наихудший сценарий пришелся на середину ХХII века, когда затоплению может подвергнуться территория площадью от 139 кв. км до 226 кв. км. «Без дополнительных мер по защите это приведет к наводнению и значительному урону как местному населению, так и культурному наследию Венеции», — предупреждают ученые. Они поясняют, что усугубляемый изменениями климата эффект «высокой воды» ведет к постоянному снижению уровня суши и поглощению ее морем. Сейчас темпы этого процесса достигают 7 мм в год.
Для предотвращения исчезновения Венеции, которая выстроена более чем на 150 островах, была разработана специальная мобильная система барьеров, перекрывающих лагуну в период наводнений. Несколько лет назад дамба «Моисей», возведение которой вызывало множество споров из-за дороговизны, была введена в строй и в последние годы защищает Венецию от «высокой воды». Феномен «высокой воды», вызываемый морскими приливами, зависящими от лунного цикла, является характерным для островной части Венеции, которая расположена на естественной подушке небольших островов в лагуне Адриатического моря. Но вода периодически поднимается и немного подтапливает площадь Святого Марка.
Немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте более 200 лет назад писал своему брату из путешествия по Апеннинам: «Ты должен срочно приехать в Венецию, через 50 лет ее уже не будет».