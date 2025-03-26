Венеция может уйти под воду в 2150 году

Как следует из выводов исследователей, системы барьеров «Моисей» будет недостаточно для защиты города. Моделирование наводнений производилось для 2050, 2100 и 2150 годов. Наихудший сценарий пришелся на середину ХХII века, когда затоплению может подвергнуться территория площадью от 139 кв. км до 226 кв. км. «Без дополнительных мер по защите это приведет к наводнению и значительному урону как местному населению, так и культурному наследию Венеции», — предупреждают ученые. Они поясняют, что усугубляемый изменениями климата эффект «высокой воды» ведет к постоянному снижению уровня суши и поглощению ее морем. Сейчас темпы этого процесса достигают 7 мм в год.