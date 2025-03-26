8 юных воронежских футболистов попали в инфекционную больницу в Ставрополе

26 марта восемь юных спортсменов Воронежского футбольного клуба попали в Ставрополе в больницу с инфекцией, об этом сообщил минздрав Ставропольского края.
Изначально подростки приехали на детский футбольный турнир памяти Владислава Духина. И почувствовали себя плохо. Детей привезли в краевую специализированную клиническую инфекционную больницу на «скорой» и госпитализировали. Сейчас врачи разбираются, что стало причиной плохого самочувствия юных воронежцев, ведь остальных участников спортивного мероприятия осмотрели, но ни у кого больше не выявили проявлений заболеваний.
— Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь, пациенты находятся под постоянным наблюдение медиков, — сообщили в минздраве Ставропольского края.
Юным футболистам воронежской команды «Торпедо» сделали анализы крови и ПЦР-тесты, выдают сорбенты.
По данным правительства Воронежской области, родители делали попытки забрать детей, ссылаясь на их хорошее самочувствие, однако заболевших оставили в медучреждении до получения результатов анализов.