8 юных воронежских футболистов попали в инфекционную больницу в Ставрополе

Изначально подростки приехали на детский футбольный турнир памяти Владислава Духина. И почувствовали себя плохо. Детей привезли в краевую специализированную клиническую инфекционную больницу на «скорой» и госпитализировали. Сейчас врачи разбираются, что стало причиной плохого самочувствия юных воронежцев, ведь остальных участников спортивного мероприятия осмотрели, но ни у кого больше не выявили проявлений заболеваний.