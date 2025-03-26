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В Усть-Илимске обсудили новый подход к субсидированию авиаперевозок

На площадке Заксобрания Иркутской прошло заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Как сделать авиаперелеты внутри региона более доступными? Об этом говорилось на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований, которое прошло в Усть-Илимске под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. В результате было принято несколько конструктивных решений.

Так, Александр Ведерников предложил рассмотреть возможность введения специального, льготного тарифа для местных жителей северных территорий.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова, в 2024 году была утверждена концепция субсидированных авиаперевозок, разработанная совместно с Росавиацией. Планируется увеличение авиационной подвижности жителей не менее чем на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. А аэропорты Иркутска, Усть-Кута, Киренска Бодайбо и Ербогачена получат средства для модернизации по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В этот перечень предложено включить и аэропорт Усть-Илимска.

Одним из способов повысить доступность перелетов станет субсидирование билетов конкретных жителей, а не рейсов, как это делается сейчас. Планируется опробовать новый механизм на рейсах в Бодайбо.

Вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова предложила добавить в список участников СВО. А также продумать и просчитать заранее, какие меры и средства понадобятся для того, чтобы распространить этот подход на все отдаленные территории.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что делегация из Заксобрания Иркутской области отправилась с рабочим визитом в северные территории, депутаты планируют посетить Усть-Илимск и Братск.