В Усть-Илимске обсудили новый подход к субсидированию авиаперевозок

Как сделать авиаперелеты внутри региона более доступными? Об этом говорилось на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований, которое прошло в Усть-Илимске под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. В результате было принято несколько конструктивных решений.
Так, Александр Ведерников предложил рассмотреть возможность введения специального, льготного тарифа для местных жителей северных территорий.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова, в 2024 году была утверждена концепция субсидированных авиаперевозок, разработанная совместно с Росавиацией. Планируется увеличение авиационной подвижности жителей не менее чем на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. А аэропорты Иркутска, Усть-Кута, Киренска Бодайбо и Ербогачена получат средства для модернизации по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В этот перечень предложено включить и аэропорт Усть-Илимска.
Одним из способов повысить доступность перелетов станет субсидирование билетов конкретных жителей, а не рейсов, как это делается сейчас. Планируется опробовать новый механизм на рейсах в Бодайбо.
Вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова предложила добавить в список участников СВО. А также продумать и просчитать заранее, какие меры и средства понадобятся для того, чтобы распространить этот подход на все отдаленные территории.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что делегация из Заксобрания Иркутской области отправилась с рабочим визитом в северные территории, депутаты планируют посетить Усть-Илимск и Братск.