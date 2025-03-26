В Усть-Илимске обсудили новый подход к субсидированию авиаперевозок

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максима Лобанова, в 2024 году была утверждена концепция субсидированных авиаперевозок, разработанная совместно с Росавиацией. Планируется увеличение авиационной подвижности жителей не менее чем на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. А аэропорты Иркутска, Усть-Кута, Киренска Бодайбо и Ербогачена получат средства для модернизации по нацпроекту «Эффективная транспортная система». В этот перечень предложено включить и аэропорт Усть-Илимска.