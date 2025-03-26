Вместо фекального ручья экологи обнаружили ливневый коллектор в парке «Динамо»

В министерстве пояснили, что, согласно жалобе, местные жители заметили потоки канализации, стекающие по улице Ипподромной. Материал с видеозаписью был размещен в одном из воронежских СМИ. Однако, несмотря на то, что ручей с нечистотами экологи не обнаружили, рядом с указанным местом, на улице Курортной специалисты заметили несанкционированный ливневый коллектор.
«Министерством по указанному факту была направлена информация в мэрию Воронежа для ликвидации незаконно возведённого сооружения», — сообщили в Минприроды.
Эта информация также была передана в полицию, которая должна будет установить виновных в появлении коллектора и проконтролировать пресечение противоправных действий.