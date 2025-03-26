Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вместо фекального ручья экологи обнаружили ливневый коллектор в парке «Динамо»

Воронежские экологи выехали по жалобе местных жителей на территорию Центрального парка, где якобы был обнаружен фекальный ручей. Специалисты минприроды обследовали территорию, но подозрительного ручья не обнаружили.

В министерстве пояснили, что, согласно жалобе, местные жители заметили потоки канализации, стекающие по улице Ипподромной. Материал с видеозаписью был размещен в одном из воронежских СМИ. Однако, несмотря на то, что ручей с нечистотами экологи не обнаружили, рядом с указанным местом, на улице Курортной специалисты заметили несанкционированный ливневый коллектор.

«Министерством по указанному факту была направлена информация в мэрию Воронежа для ликвидации незаконно возведённого сооружения», — сообщили в Минприроды.

Эта информация также была передана в полицию, которая должна будет установить виновных в появлении коллектора и проконтролировать пресечение противоправных действий.