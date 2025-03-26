В Красную книгу Татарстана планируют включить новые виды птиц

«Комиссия должна собраться и определить, какие новые виды будут внесены или, наоборот, выведены. Были предложения о внесении новых видов птиц, в том числе щурки. Однако теперь процедура затянулась — чтобы внести или вынести какой-то вид, решение комиссии направляется в Минприроды РФ, публикуется на официальном сайте, и на протяжении шести месяцев собирается мнение общественности», — рассказал он.