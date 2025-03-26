Улучшить сон: названы способы, которые помогут в борьбе с бессонницей

Синий свет от телефонов, компьютеров, планшетов, телевизоров и даже ночников может обмануть мозг, заставив его думать, что сейчас день. Со временем это может нарушить естественный уровень мелатонина — химического вещества, которое сообщает организму о том, что человеку пора спать.