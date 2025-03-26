Улучшить сон: названы способы, которые помогут в борьбе с бессонницей

Многим подросткам трудно расслабиться перед сном. Это часто приводит к недосыпам, который, в свою очередь, негативно сказывается на концентрации внимания и запоминании. У человека повышается раздражительность, наблюдаются перепады настроения, высокое давление, проблемы с перееданием/недоеданием.
В издании Young Post рассказали, как подросткам наладить сон и чего следует избегать, чтобы не страдать от бессонницы.
Как подросткам улучшить сон
Несмотря на то, что недостаток сна у подростков является распространенной проблемой, с ней можно справиться.
Чтобы быстрее засыпать ночью, нужны физические нагрузки. Однако нельзя заниматься спортом и активно двигаться незадолго до сна, чтобы у организма было время расслабиться.
Очень важно, чтобы днем было время для отдыха. Если подросток бегает с одного занятия на другое, вряд ли он успеет выполнить домашнее задание до полуночи. Поэтому важно расслабиться, например, почитать книгу, помедитировать, сделать растяжку или послушать спокойную музыку.
Помимо прочего, проветривание комнаты перед сном может помочь в засыпании. Также важно отсутствие источников света и шума.
Чего следует избегать перед сном, чтобы лучше спать
Синий свет от телефонов, компьютеров, планшетов, телевизоров и даже ночников может обмануть мозг, заставив его думать, что сейчас день. Со временем это может нарушить естественный уровень мелатонина — химического вещества, которое сообщает организму о том, что человеку пора спать.
Даже небольшое количество синего света, исходящего от электронного устройства, может препятствовать выработке мелатонина. Поэтому следует убирать все экраны как минимум за час до сна и заряжать устройства за пределами спальни на ночь.
Поздний прием пищи, особенно с употреблением кофеина, также может негативно сказаться на режиме сна. Рекомендуется ужинать за несколько часов до сна и есть цельные продукты, которые легче усваиваются. Пищевая непереносимость или вещества, вызывающие несварение, могут нарушить сон.
Помимо прочего, важно помнить, что кофеин может оставаться в организме более восьми часов, в зависимости от метаболизма человека. Поэтому лучше не употреблять это вещество после обеда.