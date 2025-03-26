Минсвязи сказало про жалобы белорусов на платные подписки мобильных операторов. Подробности озвучил начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун, сообщает БелТА.
— У нас были обращения граждан о том, что им приходят большие счета за услуги операторов сотовой связи, — отметил Корзун.
По его словам, когда указанную информацию начали анализировать, то выяснилось, что к абонентской плате за услуги электросвязи добавилась еще и плата за те услуги, которые абонент не заказывал. Представитель ведомства уточнил, что Минсвязи решило поменять принцип подписки на названные услуги.
Начальник управления обратил внимание, что инициатива должна исходить от абонента. Так, он может быть всесторонне информирован со стороны оператора о плюсах таких услуг, однако, чтобы подписаться, абонент сам должен найти эту функцию, подключить ее.
— Мы полагаем, что это полностью меняет сам подход и надеемся, что таких жалоб уже не будет.
Кстати, мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов: «Неоднократно жаловались абоненты».
Тем временем Минсвязи Беларуси объяснило проблемы со связью.
Кроме того, «Минскэнерго» сделало заявление о перебоях с электричеством в Минске.