Минсвязи сказало про жалобы белорусов на платные подписки мобильных операторов

По его словам, когда указанную информацию начали анализировать, то выяснилось, что к абонентской плате за услуги электросвязи добавилась еще и плата за те услуги, которые абонент не заказывал. Представитель ведомства уточнил, что Минсвязи решило поменять принцип подписки на названные услуги.