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Павлины вышли на прогулку в нижегородском «Лимпопо»

Посетители смогут сфотографировать статных птиц.

Источник: Зоопарк "Лимпопо"

Сезон гуляющих павлинов открыли в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщили в соцсетях страны птиц и зверей.

С наступлением весенней погоды на дорожки зоопарка вышли павлины. В «Лимпопо» в теплое время вместе с посетителями прогуливаются разные звери и птицы — в том числе павлины и цесарки.

Сотрудники зоопарка предупреждают, что дотрагиваться до гуляющих птиц нельзя. Посетители могут понаблюдать за павлинами и сделать фотографии на память.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о рождении птенца эму в нижегородском зоопарке.