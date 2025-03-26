Павлины вышли на прогулку в нижегородском «Лимпопо»

Сезон гуляющих павлинов открыли в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Об этом сообщили в соцсетях страны птиц и зверей.
С наступлением весенней погоды на дорожки зоопарка вышли павлины. В «Лимпопо» в теплое время вместе с посетителями прогуливаются разные звери и птицы — в том числе павлины и цесарки.
Сотрудники зоопарка предупреждают, что дотрагиваться до гуляющих птиц нельзя. Посетители могут понаблюдать за павлинами и сделать фотографии на память.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о рождении птенца эму в нижегородском зоопарке.