Патриотическая литература для детей: что и когда читать

«Мне кажется, что понятие патриотизма у нас как-то принято очень сильно сужать. Но ведь патриотизм — это очень большое понятие. Это, прежде всего, любовь к родине, к своей огромной и очень разной стране, разной по своей природе, культуре, истории. К маленьким детям прийти (с вопросами патриотизма — ред.) как раз можно с нашими сказками, фольклором», — сказала она.