Патриотическая литература для детей: что и когда читать

«Мне кажется, что понятие патриотизма у нас как-то принято очень сильно сужать. Но ведь патриотизм — это очень большое понятие. Это, прежде всего, любовь к родине, к своей огромной и очень разной стране, разной по своей природе, культуре, истории. К маленьким детям прийти (с вопросами патриотизма — ред.) как раз можно с нашими сказками, фольклором», — сказала она.
По словам писателя, у детей есть запрос на получение информации о своей стране — ее истории, богатствах и достижениях, и книг, из которых это можно почерпнуть, огромное количество: это и хрестоматии, и энциклопедии, и сказки, и былины о русских богатырях.
«На рынке очень много таких (патриотических) книг, каждое издательство старается что-то такое выпустить. У нас есть прекрасные книги об истории, о Второй мировой войне. И в этом пласте литературы есть хорошая патриотическая книжка — повесть “Папа вернется. Лева” Лидии Кандыбович», — рассказала писатель.
В свою очередь, как отметила в ходе встречи заведующая отделом Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова Наталья Огиенко, в библиотеках очень много мероприятий проводится патриотической направленности.
«У нас есть книга, которую любят дети разных возрастов. Это рассказ “Кукла” нашего севастопольского автора Геннадия Черкашина. Тема блокады. Да, это не современная, вышедшая недавно книга, но она переиздается, эта история трогает детей. Также в году мы получили в фонд прекрасную книгу “Ленинградский Щелкунчик” (автор Денис Нефедов — ред.), — рассказала Огиенко.
Также очень интересным и талантливым крымским автором участники круглого стола назвали Татьяну Корниенко. У нее есть несколько интересных произведений, она пишет прозу, становилась победителем Международного конкурса им. Сергея Михалкова и конкурса издательства «Детская литература».
«Что-то издавалось даже (у Корниенко — ред.), но это была так называемая социально значимая литература, которая издается мизерными тиражами за бюджетный счет и разлетается по библиотекам и на широкий прилавок не попадает», — озвучил мнение учитель русского языка и литературы, детский писатель Юрий Поляков. И добавил: «Надо задуматься над тем, чтобы какую-то часть литературы государство взяло под свое крыло».
При этом, как отметила социальный предприниматель, основатель магазина детских книг Анастасия Агеева, особенного запроса именно на военную детскую литературу среди родителей нет.
«Сказки — да, познавательная литература о стране — да. Книги о Второй мировой войне — нет. Родители часто побаиваются сложных тем, ограждают детей от этого», — высказала мнение она.
Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНРП) направила 20 тонн дополнительной литературы для образовательных организаций Крыма. Среди них — отечественная и мировая классика, научно-популярная литература.