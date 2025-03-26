Крымский ветеринар объяснил, почему в марте кричат коты

Специфическое поведение котов в марте связано с половой охотой. Как пишет «Крымская газета», об этом заявил ветеринарный врач Иван Пушилин.
«Специфическое поведение, которое проявляют коты и кошки в марте и которое называется на профессиональном языке половой охотой, — это естественный процесс», — рассказал специалист.
Как пояснил Пушилин, в организме животных вырабатывается больше половых гормонов. Ветеринар добавил, что именно это «вдохновляет» котов на «мартовские песни». Таким образом коты и кошки привлекают представителей противоположного пола.
«Коты также начинают метить и защищать территорию, причём в ход идёт всё, что попадается: ковры, мебель, шторы», — добавил Пушилин.
Он призвал людей относиться к такому поведению животных с пониманием и не ругать их.