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Крымский ветеринар объяснил, почему в марте кричат коты

Крымский ветеринар объяснил крики котов в марте половой охотой.

Источник: Комсомольская правда

Специфическое поведение котов в марте связано с половой охотой. Как пишет «Крымская газета», об этом заявил ветеринарный врач Иван Пушилин.

«Специфическое поведение, которое проявляют коты и кошки в марте и которое называется на профессиональном языке половой охотой, — это естественный процесс», — рассказал специалист.

Как пояснил Пушилин, в организме животных вырабатывается больше половых гормонов. Ветеринар добавил, что именно это «вдохновляет» котов на «мартовские песни». Таким образом коты и кошки привлекают представителей противоположного пола.

«Коты также начинают метить и защищать территорию, причём в ход идёт всё, что попадается: ковры, мебель, шторы», — добавил Пушилин.

Он призвал людей относиться к такому поведению животных с пониманием и не ругать их.