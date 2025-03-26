«Приехал в гости на каникулы к дедушке». Под Минском самодельное устройство взорвалось в руках 11-летнего мальчика

Под Минском самодельное устройство взорвалось в руках 11-летнего мальчика. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно информации, 23 марта 2025 года в деревне Богушово, которая расположена в Минском районе, случился несчастный случай с 11-летним мальчиком, приехавшим из Мозыря на каникулы к дедушке. Говорится, что школьник вместе с другом, который тоже приехал на дачу с родителями, нашел в сарае металлическую трубу и решил устроить «эксперимент».
В СК отметили, что дети заполнили предмет рыболовными грузиками, а также серой от спичек. После этого они попытались поджечь самодельное «оружие».
«Итогом детской забавы стал взрыв устройства в руке подростка, который привел к серьезным травмам. Он был экстренно госпитализирован», — сказано в сообщении.
Уточняется, что второй ребенок не пострадал.
Тем временем под Борисовом 17-летняя девушка лишилась четырех пальцев руки, работая поваром в лагере.
Кроме того, в Минске суд дал два года и шесть месяцев года сотруднику хосписа, который оформлял займы на умирающих пациентов: «Обманул семерых пациентов на 4100 рублей».
А еще в Толочине ночью искали пропавшего ребенка: «Задействовали 17 единиц техники и 150 человек».