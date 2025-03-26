«Приехал в гости на каникулы к дедушке». Под Минском самодельное устройство взорвалось в руках 11-летнего мальчика

Согласно информации, 23 марта 2025 года в деревне Богушово, которая расположена в Минском районе, случился несчастный случай с 11-летним мальчиком, приехавшим из Мозыря на каникулы к дедушке. Говорится, что школьник вместе с другом, который тоже приехал на дачу с родителями, нашел в сарае металлическую трубу и решил устроить «эксперимент».