В семи городах Челябинской области опять продлили режим НМУ

НМУ первой степени задержатся в Челябинске, Аше, Магнитогорске, Коркино, Сатке, Златоусте и Карабаше до 19 часов 28 марта. Режим «чёрного неба» действует в этих городах с 24-го числа. Изначально его ввели на сутки, а затем продлили на полдня.