В семи городах Челябинской области опять продлили режим НМУ

НМУ первой степени задержатся в Челябинске, Аше, Магнитогорске, Коркино, Сатке, Златоусте и Карабаше до 19 часов 28 марта. Режим «чёрного неба» действует в этих городах с 24-го числа. Изначально его ввели на сутки, а затем продлили на полдня.
По данным единой системы мониторинга качества воздуха, вечером 26 марта в Челябинске не фиксируется превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества воздуха в населённых пунктах.
Обращение о качестве воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приёмной Минэкологии или позвонив по телефону 8−906−890−96−70. Сообщения о загрязнении атмосферы крупными промышленными предприятиями принимает дежурный инспектор Росприроднадзора по номеру 8−908−045−72−91.