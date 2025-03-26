В Ростове разъяренный молодой человек разбил машину своей девушки

В Ростове-на-Дону молодой человек после ссоры с девушкой забрался на ее машину, разбил ногами лобовое стекло и ушел. Все это сняла уличная камера наблюдения, и теперь парню предстоит отвечать за свое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— Поступило заявление от местной жительницы. Позже выяснилось, что сожитель ростовчанки разбил стекло машины после конфликта. Участников инцидента уже опросили сейчас проводится проверка, — рассказали в полиции.
Параллельно с проверкой устанавливается размер ущерба. После этого будут принимать решение в соответствии с законом, добавили в донском главке МВД.