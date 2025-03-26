Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове разъяренный молодой человек разбил машину своей девушки

В Ростове парень после ссоры с девушкой разбил ногами лобовое стекло машины.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону молодой человек после ссоры с девушкой забрался на ее машину, разбил ногами лобовое стекло и ушел. Все это сняла уличная камера наблюдения, и теперь парню предстоит отвечать за свое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Поступило заявление от местной жительницы. Позже выяснилось, что сожитель ростовчанки разбил стекло машины после конфликта. Участников инцидента уже опросили сейчас проводится проверка, — рассказали в полиции.

Параллельно с проверкой устанавливается размер ущерба. После этого будут принимать решение в соответствии с законом, добавили в донском главке МВД.