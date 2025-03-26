Одна школа полностью закрыта на карантин в Нижегородской области

Более 24 тысяч случаев респираторных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области за неделю, с 17 по 23 марта, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Доля вирусов гриппа в общей циркуляции составила 81%.
На 26 марта полностью закрыта на карантин одна школа, частично — 93 класса и 129 групп дошкольников.
«Грипп способен в течение 24 часов прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из них — пневмония», — напомнила в Роспотребнадзоре.
Также сохраняет актуальность новая коронавирусная инфекция: за неделю зарегистрировано 95 случаев COVID-19.