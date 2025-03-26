Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин приехал в Национальный центр «Россия»

Путин приехал в Национальный центр «Россия», где пройдет съезд «Движения первых».
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия», передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и выступит на открытии съезда организации.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи.

Национальный центр «Россия» открылся на площадке «Экспоцентра» в День народного единства 4 ноября прошлого года научно-фантастическим симпозиумом «Создавая будущее», который посетили более шести тысяч человек из 101 страны.

В начале марта на территории центра появились две новые экспозиции: «Путешествие по России» и «Рождение масштаба».