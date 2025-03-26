МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия», передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства проведет заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и выступит на открытии съезда организации.
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на заседании набсовета ожидается предметный разговор по вопросам воспитания детей и молодежи.
Национальный центр «Россия» открылся на площадке «Экспоцентра» в День народного единства 4 ноября прошлого года научно-фантастическим симпозиумом «Создавая будущее», который посетили более шести тысяч человек из 101 страны.
В начале марта на территории центра появились две новые экспозиции: «Путешествие по России» и «Рождение масштаба».