Власти передумали сносить переход-монстр у автовокзала в Воронеже

Помимо этого, ко Дню Победы на переходе собираются разместить праздничную символику. В последние годы воронежцы (да и гости города) активно жалуются на состояние перехода, который своим внешним видом внушает только ужас. Помимо разбитой плитки на лестницах и проржавевших конструкций, переход крайне грязный. А еще в нем проблемы с вентиляцией. Не говоря уже о том, что перемещаться по нему — пожилым людям, людям с сумками или маломобильным гражданам — удается с трудом. Лифты-то не предусмотрены.