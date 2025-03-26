Власти передумали сносить переход-монстр у автовокзала в Воронеже

Вместо этого власти собираются его ремонтировать.
Как рассказал в среду, 26 марта, в своем telegram-канале мэр Сергей Петрин, на эти цели направят свыше 10 млн рублей. Деньги будут выделены из регионального дорожного фонда. Подрядчик в рамках контракта должен будет обновить конструктив перехода: провести ремонт пешеходной части и лестниц, перекрасить металлические элементы и заменить облицовку. После обновления на конструкции перехода планируется разместить четыре медиаэкрана.
«Сейчас управлением имущественных и земельных отношений совместно с областным профильным министерством ведется работа по включению объекта в схему размещения рекламных конструкций», — уточнил Сергей Петрин.
Помимо этого, ко Дню Победы на переходе собираются разместить праздничную символику. В последние годы воронежцы (да и гости города) активно жалуются на состояние перехода, который своим внешним видом внушает только ужас. Помимо разбитой плитки на лестницах и проржавевших конструкций, переход крайне грязный. А еще в нем проблемы с вентиляцией. Не говоря уже о том, что перемещаться по нему — пожилым людям, людям с сумками или маломобильным гражданам — удается с трудом. Лифты-то не предусмотрены.