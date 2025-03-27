Изменение рациона питания помогает при депрессии

Следовательно, забота о кишечнике может стать ключом к здоровой психике. Меган Росси, дипломированный диетолог и нутрициолог, рассказала изданию HuffPost, что для того, чтобы помочь работе желудочно-кишечного тракта, нужно есть 30 разных растительных продуктов в неделю. Сюда входят фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые, такие как нут, чечевица и фасоль.