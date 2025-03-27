Изменение рациона питания помогает при депрессии

Ученые уже много лет изучают влияние кишечника на мозг человека. Так, например, недавно исследователи выяснили, что болезнь Альцгеймера может быть связана с кишечным микробиомом.
«Желудочно-кишечный тракт чувствителен к эмоциям, а мозг напрямую влияет на желудок и кишечник», — сказали исследователи.
Следовательно, забота о кишечнике может стать ключом к здоровой психике. Меган Росси, дипломированный диетолог и нутрициолог, рассказала изданию HuffPost, что для того, чтобы помочь работе желудочно-кишечного тракта, нужно есть 30 разных растительных продуктов в неделю. Сюда входят фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые, такие как нут, чечевица и фасоль.
Помимо прочего, в рацион можно добавить конфеты из сухофруктов и мороженое из ягод или живой йогурт с кефиром.
Ранее ученые обнаружили связь между микробиомом кишечника и интеллектом.