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Более 200 домов рискует затопить в Новосибирске при потеплении

Это произойдет, если рабочие не успеют убрать снег с улиц.

Источник: МЧС по Новосибирской области

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить контроль за вывозом снега с придомовых территорий в городе. Особенно это касается 174 многоквартирных домов и 40 частных, которые находятся в зоне повышенного риска подтопления.

«Управляющим организациям также поручено промыть около 450 колодцев ливневой канализации на придомовых территориях. Более 60% открыто и прочищено», — сообщает муниципалитет.

Также уточняется, что на сегодняшний день службы вывезли 1,8 млн. кубометров снега. И несмотря на минусовую температуру, больше половины уборочной техники уже переоборудовали под весенне-летний период.