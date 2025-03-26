Более 200 домов рискует затопить в Новосибирске при потеплении

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил усилить контроль за вывозом снега с придомовых территорий в городе. Особенно это касается 174 многоквартирных домов и 40 частных, которые находятся в зоне повышенного риска подтопления.
«Управляющим организациям также поручено промыть около 450 колодцев ливневой канализации на придомовых территориях. Более 60% открыто и прочищено», — сообщает муниципалитет.
Также уточняется, что на сегодняшний день службы вывезли 1,8 млн. кубометров снега. И несмотря на минусовую температуру, больше половины уборочной техники уже переоборудовали под весенне-летний период.