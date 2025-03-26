Путин осмотрел выставки «Путешествие по России» и «Рождение масштаба»

«Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая “Зона сердца”, где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории национального центра “Россия”, — сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию.