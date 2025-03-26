Путин осмотрел выставки «Путешествие по России» и «Рождение масштаба»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду в национальном центре «Россия» осмотрел выставки «Путешествие по России» и «Рождение масштаба», посвященные федеральным округам РФ и российской архитектуре и градостроительству.
Глава государства в среду приехал в национальный центр «Россия», где проходит съезд «Движения первых». Глава государства ознакомился с представленной в центре экспозицией «Путешествие по России», посвященной федеральным округам страны: Дальневосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, Центральному, Северо-Кавказскому, Южному, Северо-Западному.
Площадь экспозиции составляет более 3 тысяч квадратных метров, ее строительство заняло 49 дней.
«Многие экспонаты являются интерактивными, также используются VR-технологии с эффектом полного погружения. Завершает выставочное пространство цифровая “Зона сердца”, где каждый посетитель может оставить свои впечатления на цифровой открытке, которая будет сохранена в истории национального центра “Россия”, — сообщается в справочных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к мероприятию.
Кроме того, на территории центра организована архитектурная выставка «Рождение масштаба». Она посвящена российской архитектуре и градостроительству. Экспозиция состоит из модулей, каждый из которых позволяет проследить развитие отечественного зодчества от уникальных образцов старинной архитектуры до масштабных проектов современности.
«Среди экспонатов выставки деревянный собор в Кижах, гигантское деревянное судно беляна, “хоровод” сталинских высоток вокруг Кремля, нереализованный проект Дворца Советов, монументальный проект “Башня Татлина” и многие другие творения архитектурной мысли», — сообщается в справочных материалах.
На выставке представлены как собственные экспонаты центра «Россия», так и экспонаты, предоставленные музеями и частными коллекционерами страны. Также на выставке представлен креативный модуль — детские архитектурные мастерские, где юные посетители могут разрабатывать собственные проекты городов будущего.