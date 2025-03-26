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В крымском «Тайгане» умер знаменитый лев Марсель

Марсель попал в Крым уже взрослым львом, когда его списали на пенсию в цирке.

Источник: Парк «Тайган»

В крымском «Тайгане» умер знаменитый лев Марсель. Об этом рассказали в официальном сообществе парка.

Обладатель шикарной гривы прославился своими танцами в цирке. Лев умер от старости, ему было около 15 лет. В последние годы у него наблюдались проблемы с ногами, он уже плохо ходил.

Марсель попал в Крым уже взрослым львом, когда его списали на пенсию в цирке. Владелец «Тайгана» Олег Зубков рассказал, что соплеменники пришли проститься со львом. Они обступили Марселя, продемонстрировав свое уважение вожаку.

У Марселя осталось многочисленное потомство.

Ранее мы сообщали, что умерла цирковая слониха Джени. На кадры попало прощание со слонихой ее подруги Магды.