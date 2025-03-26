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Мишустин призвал ввести федеральный стандарт жизни в новых регионах

Мишустин призвал внедрить федеральный стандарт жизни в новых регионах России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Федеральный стандарт жизни должен быть внедрен в новых регионах России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Мишустин представил в Госдуме РФ отчет о работе правительства за 2024 год.

«Это (новые регионы РФ — ред.) такие же регионы, как и другие. Именно эту задачу нам поставил президент, чтобы до 2030 года там было все практически так же, как и в любом другом регионе страны… Федеральный стандарт России должен быть и в этих регионах внедрен», — сказал он.