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Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

Мишустин: правительство поддержит инициативы по оказанию помощи участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ поддержит все инициативы депутатов по поддержке участников СВО и их семей, а также исторических регионов РФ.

Мишустин в среду выступает с отчетом правительства в Государственной думе.

«Защита наших воинов, защитников Отечества, обеспечение их всем необходимым, забота об их семьях — все фракции этим занимаются, но, сразу же скажу, что мы абсолютно точно поддержим все инициативы, которые есть. И также по поддержке исторических регионов… это такие же регионы, как и другие», — сказал Мишустин.

Он также подчеркнул, что в исторических регионах должен быть внедрен «Федеральный стандарт России».