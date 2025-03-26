Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ поддержит все инициативы депутатов по поддержке участников СВО и их семей, а также исторических регионов РФ.
Мишустин в среду выступает с отчетом правительства в Государственной думе.
«Защита наших воинов, защитников Отечества, обеспечение их всем необходимым, забота об их семьях — все фракции этим занимаются, но, сразу же скажу, что мы абсолютно точно поддержим все инициативы, которые есть. И также по поддержке исторических регионов… это такие же регионы, как и другие», — сказал Мишустин.
Он также подчеркнул, что в исторических регионах должен быть внедрен «Федеральный стандарт России».