Мишустин рассказал о поддержке участников СВО

«Защита наших воинов, защитников Отечества, обеспечение их всем необходимым, забота об их семьях — все фракции этим занимаются, но, сразу же скажу, что мы абсолютно точно поддержим все инициативы, которые есть. И также по поддержке исторических регионов… это такие же регионы, как и другие», — сказал Мишустин.