С бывшим тренером ХК «Автомобилист» простятся в «Уральце»

В Екатеринбурге простятся с экс-игроком и тренером хоккейного клуба «Автомобилист» Андреем Мартемьяновым.
Траурная церемония состоится 27 марта в 11:00 в пространстве КРК «Уралец». Андрея Мартемьянова похоронят на Широкореченском кладбище.
Напомним, что известие о его смерти появилось 25 марта. Андрею Мартемьянову был 61 год. До своего 62-летия он не дожил пять дней.
В память об Андрее Мартемьянове, 26 марта, все матчи Континентальной Хоккейной Лиги будут начинаться с минуты молчания.
Уход из жизни экс-тренера клубов «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур» Андрея Мартемьянова стал настоящим ударом для коллег и спортсменов.