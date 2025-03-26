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С бывшим тренером ХК «Автомобилист» простятся в «Уральце»

Назначена дата прощания с бывшим тренером «Автомобилиста» Андреем Мартемьяновым.

Источник: пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист»

В Екатеринбурге простятся с экс-игроком и тренером хоккейного клуба «Автомобилист» Андреем Мартемьяновым.

Траурная церемония состоится 27 марта в 11:00 в пространстве КРК «Уралец». Андрея Мартемьянова похоронят на Широкореченском кладбище.

Напомним, что известие о его смерти появилось 25 марта. Андрею Мартемьянову был 61 год. До своего 62-летия он не дожил пять дней.

В память об Андрее Мартемьянове, 26 марта, все матчи Континентальной Хоккейной Лиги будут начинаться с минуты молчания.

Уход из жизни экс-тренера клубов «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур» Андрея Мартемьянова стал настоящим ударом для коллег и спортсменов.