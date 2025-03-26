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Из-за аномальной погоды пожароопасный сезон в Омской области начнется раньше срока

Власти планируют объявить его уже с 7 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аномально теплой погоды, установившейся в Омской области уже в марте, пожароопасный сезон в регионе может начаться раньше обычных сроков. Особенности погоды нынешней весны уже нашли отражение в соответствующем приказе министрества региональной безопасности.

Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовой информации, пожароопасный сезон в Омской области планируется объявить уже с 7 апреля. Это значительно раньше обычных сроков. В прошлом году старт пожароопасному сезону в регионе был дан с 15 апреля, а в 2023 — с 10 апреля.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ночью грел ангар с фруктами.