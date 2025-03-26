Из-за аномальной погоды пожароопасный сезон в Омской области начнется раньше срока

Как следует из проекта документа, опубликованного на портале правовой информации, пожароопасный сезон в Омской области планируется объявить уже с 7 апреля. Это значительно раньше обычных сроков. В прошлом году старт пожароопасному сезону в регионе был дан с 15 апреля, а в 2023 — с 10 апреля.