ГМИИ им Пушкина сделает совместный проект с Русским музеем к юбилею Победы

Галактионова рассказала о предстоящей работе выставочного комитета, а также о том, что в музее появится менеджер выставок, который будет заниматься непосредственно их организацией. «Главный блокбастер Пушкинского музея — это постоянная экспозиция. Мы это видим по количеству народа, который каждый день приходит в музей. Это очень важно сохранить, это очень важно приумножить, это очень важно дополнить и дополнять», — отметила она.