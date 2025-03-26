Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.
«Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них — не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту — выше плановых значений», — сообщается в материалах.
Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.