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Почти 140 вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений

В России 138 вузов установили квоту для участников спецоперации выше 10%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений, говорится в материалах к отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

«Выделенная квота для приема в российские вузы на бюджетной основе для них — не менее 10% от всего объема бюджетных мест. При этом 138 вузов установили отдельную квоту — выше плановых значений», — сообщается в материалах.

Уточняется, что в прошлом году в университеты принято около 12,5 тысяч участников СВО и их детей. Кроме того, более тысячи участников СВО и их детей переведены с платного обучения на бюджет.