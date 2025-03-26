Камбоджийский конкурс красоты вызвал ажиотаж из-за фото участников

Победитель конкурса «Мистер Величественный 2025» будет представлять Камбоджу на конкурсе «Мистер Вселенная». Однако в Сети многие люди не оценили фото 17 участников. Конечно, красота в глазах смотрящего, однако люди не в восторге от того, что большинство парней, претендовавших на победу, выглядели заурядно, а некоторые из них были недостаточно привлекательны.