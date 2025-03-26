Камбоджийский конкурс красоты вызвал ажиотаж из-за фото участников

Популярный камбоджийский конкурс красоты «Мисс и Мистер Величественные» привлек к себе много внимания после того, как фотографии его участников были опубликованы в Интернете. Об этом пишет Oddity Central.
Победитель конкурса «Мистер Величественный 2025» будет представлять Камбоджу на конкурсе «Мистер Вселенная». Однако в Сети многие люди не оценили фото 17 участников. Конечно, красота в глазах смотрящего, однако люди не в восторге от того, что большинство парней, претендовавших на победу, выглядели заурядно, а некоторые из них были недостаточно привлекательны.
На вирусных фотографиях участники позировали топлес, а их тела были покрыты маслом и золотыми блестками. То, что должно было понравиться аудитории, вызвало насмешки.
Кроме того, у Лай Тая, одного из участников, имеется дефект зрения, а именно косоглазие. Однако, несмотря на это, именно этот парень набрал наибольшее количество голосов: и будет представлять Камбоджу на международном конкурсе «Мистер Вселенная».
В ответ на критику организаторы «Мисс и мистер Величественных» пояснили, что конкурс не только прославляет физическую красоту, но и уделяет внимание таланту и уверенности участников.
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