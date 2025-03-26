В Иркутской области появится закон о безопасности дорожного движения

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов рассказал участникам заседания о том, сколько средств в этом году будет направлено на подобные мероприятия. Объем дорожного фонда Приангарья значительно увеличен и составляет 30 миллиардов рублей. И в тоже время, он отметил, что не все территории предусмотрели проведение работ по повышению безопасности на дорогах.