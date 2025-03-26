В Иркутской области появится закон о безопасности дорожного движения

Повышение безопасности на дорогах Иркутской области обсуждалось на заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Иркутской области. Мероприятие прошло в рамках рабочего визита парламентариев в Усть-Илимск.
Особое внимание участники совещания обратили на обеспечение безопасности пешеходов, в том числе детей. Для того чтобы муниципалитеты смогли обеспечить полный перечень мероприятий, необходимых для сохранения жизни и здоровья людей на дорогах, было предложено разработать соответствующий региональный закон. С такой инициативой выступил спикер областного парламента Александр Ведерников. Поручение дано профильному комитету Заксобрания.
— Нельзя экономить на ремонте дорог, установке камер видеонаблюдения, приведении в надлежащий порядок школьных маршрутов, территорий возле образовательных учреждений и иных мероприятий, предусмотренных программами обеспечения безопасности дорожного движения, — подчеркнул Александр Ведерников.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов рассказал участникам заседания о том, сколько средств в этом году будет направлено на подобные мероприятия. Объем дорожного фонда Приангарья значительно увеличен и составляет 30 миллиардов рублей. И в тоже время, он отметил, что не все территории предусмотрели проведение работ по повышению безопасности на дорогах.
Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что на заседании Совета по взаимодействию с муниципальными Думами при Заксобрании обсуждалось изменение принципов субсидирования внутрирегиональных авиаперевозок.