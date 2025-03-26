В Архангельской области впервые начали исследовать сейсмику пещер

АРХАНГЕЛЬСК, 26 марта. /ТАСС/. Сейсмическое исследование пещер впервые начали в Архангельской области, сообщила ТАСС заведующая лабораторией сейсмологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН Галина Антоновская. Сотрудники лаборатории установили оборудование для изучения карстовых процессов в одной из пещер Пинежского района.
«Для нашего региона проведение таких исследований является абсолютно новым направлением. Ранее геодинамика пещер — то, как “жизнь” пещер отражается на сейсмических данных, — полноценно у нас не изучалась. Конечно, много вопросов вызывает безопасность нахождения людей в пещерах. У нас есть притягательное для туристов, знаменитое и посещаемое место — Голубинский провал. Но пещеры имеют свой “жизненный ритм”, поэтому они нуждаются в тщательном изучении», — сказала Антоновская.
Карстовые процессы, среди которых нельзя исключать и обвалы пещер, могут происходить вследствие накопительного эффекта, в результате действия разных факторов. Особенно важное место среди них занимает вымывание горных пород, таких как известняк и гипс, природными водами, включая подземные воды и осадки.
«Жизнь» пещер.
Ученые полагают, что установленные датчики-велосиметры зафиксируют накопление напряженных состояний горных пород, микроимпульсов, связанных с геодинамической активностью пещер. Это называется изучением напряженно-деформированного состояния пещеры. Оборудование позволяет регистрировать даже крайне слабые сейсмические события.
Трещины и обвалы по-разному проявляют себя на сейсмических записях. По записям специалисты определяют место, откуда исходят микроимпульсы. Такие точки становятся объектами пристального внимания как потенциально возможные источники сейсмических событий большей мощности, включая крупные разрушения пещер.
Кроме вымывания горных пород на состояние кастовых пещер могут влиять и другие факторы окружающей среды: температурные колебания, климатические изменения. Также исследователи говорят, что возможен отклик на сильные землетрясения. Например, сейсмическая волна от землетрясения магнитудой 8,2, которое произошло в Охотском море в 2013 году на глубине 600 км, ощущалась на всей территории России вплоть до Калининграда.
Сейсмологи учитывают и техногенный фактор, например, от производственных работ на карьерах. Но, по словам Антоновской, установленное оборудование находится на достаточно большом расстоянии от промышленных, инфраструктурных объектов, которые могут оказать воздействие. Это позволит наблюдать за воздействием на карст именно природных явлений и процессов. Однако в дальнейшем архангельские сейсмологи могут расширить географию мониторинга, включив пещеры, испытывающие техногенное влияние.
Подобная система установлена в Кунгурской ледяной пещере в Пермском крае. Она обеспечивает безопасность туристов.