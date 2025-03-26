В Архангельской области впервые начали исследовать сейсмику пещер

«Для нашего региона проведение таких исследований является абсолютно новым направлением. Ранее геодинамика пещер — то, как “жизнь” пещер отражается на сейсмических данных, — полноценно у нас не изучалась. Конечно, много вопросов вызывает безопасность нахождения людей в пещерах. У нас есть притягательное для туристов, знаменитое и посещаемое место — Голубинский провал. Но пещеры имеют свой “жизненный ритм”, поэтому они нуждаются в тщательном изучении», — сказала Антоновская.