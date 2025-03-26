В Омске отбирают землю под мноквартирным жилым домом

Администрация города Омска опубликовала постановление об изъятии земельного участка под многоквартирным жилым домом. Объект недвижимости находится по улице Гризодубовой, 33, площадь земельного участка составляет 1087 кв. м. Как сказано в постановлении, участок изымается для муниципальных нужд.
Дом, находящийся на этом месте, — двухэтажное общежитие. Кроме того, вместе с землей в муниципальную собственность отходят комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в секции № 1, квартира № 10 и комнаты 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 в секции № 2.
Решение об изъятии, по всей видимости, было продиктовано тем, что дом признан аварийным. Его должны были снести в 2024 году.