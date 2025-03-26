В Омске отбирают землю под мноквартирным жилым домом

Дом, находящийся на этом месте, — двухэтажное общежитие. Кроме того, вместе с землей в муниципальную собственность отходят комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в секции № 1, квартира № 10 и комнаты 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 в секции № 2.