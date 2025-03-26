Замгубернатора Ростовской области исключили из комиссии по лицензированию УК

Заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина исключили из состава региональной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации 25 марта 2025 года.
— Исключить из состава лицензионной комиссии Игоря Сорокина, — говорится в документе.
Место чиновника занял заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко. Управленец теперь также будет председателем комиссии.
Судя по данным сайта донского правительства, Игорь Сорокин сейчас курирует вопросы промышленности, энергетики и установления тарифов. Ранее сообщалось, что Владимир Ревенко занимается вопросами развития строительного и жилищно-коммунального комплексов Ростовской области.