В 2025 году в Омске демонтируют 328 незаконных киосков

«С начала 2025 года было вынесено 52 таких объекта. Сегодня подрядчик приступил к демонтажу незаконно установленного НТО на остановке “11-я Рабочая”. После провел вынос НТО по улице Гашека — он закрытый и брошенный, а значит подлежит первоочередному выносу» — рассказал Владимир Леонтев.