В 2025 году в Омске демонтируют 328 незаконных киосков

В Омске продолжается ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых объектов, которые появились на муниципальных земельных участков без правоустанавливающих документов.
Как сообщили в департаменте контроля администрации города, ежегодно составляется план по выносу таких объектов. В этом году в него включены 328 НТО. Эта работа находится на личном контроле главы города Сергея Шелеста.
Как пояснил главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля мэрии Омска Владимир Леонтев, в первую очередь выносятся брошенные торговые объекты, киоски на остановках общественного транспорта или находящиеся на участках, где проходит реконструкция инженерно-транспортной инфраструктуры.
Незаконно установленные НТО выявляются в ходе объездов территорий города специалистами администрации, также нередко о них сообщают сами жители.
Владельцам киосков в обязательном порядке отводится время на то, чтобы они вынесли свое имущество самостоятельно — соответствующее предупреждение размещается на фасаде НТО и публикуется на сайте администрации города.
Если в установленный срок владелец ничего не предпримет, объект выносят принудительно, работы финансирует муниципальный бюджет. Имущество, вывозится на специальную площадку. Владелец может забрать его, оплатив расходы по демонтажу и транспортировку.
«С начала 2025 года было вынесено 52 таких объекта. Сегодня подрядчик приступил к демонтажу незаконно установленного НТО на остановке “11-я Рабочая”. После провел вынос НТО по улице Гашека — он закрытый и брошенный, а значит подлежит первоочередному выносу» — рассказал Владимир Леонтев.
Как сообщил подрядчик Сергей Подшендялов, который сейчас осуществляет вынос этих объектов, демонтаж конструкций, в зависимости от вида НТО может занять от одного до двух дней.
Ранее «КП Омск» сообщала, что сегодня депутаты Омского городского совета выступили с инициативой ужесточения наказания за незаконно установленные НТО. Из КоАП Омской области предлагается исключить такую меру воздействия, как предупреждение, а размер штрафов увеличить.