Ураза-байрам в 2025 году: история, традиции и суть праздника

Дата Ураза-байрама, или, как его еще называют, Праздника разговения, всегда уточняется ближе к окончанию Рамадана. Это связано с тем, что исламская религиозная практика основана на лунных месяцах, а расчет «правильной» ночи для окончания поста во многом зависит от фактических наблюдений за небесным светилом. При этом в различных регионах мира иногда встречаются расхождения в один день — все решает видимый серп новой луны. Тем не менее, самые авторитетные исламские организации обычно стремятся к единому дню празднования, чтобы верующие могли торжественно встретить Ураза-байрам в одно время.