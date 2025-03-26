В Панаме обнаружен вид тропических деревьев, переносящих удары молний

Проведенный исследователями анализ показал, что при ударах молний диптериксы теряли в шесть раз меньше листьев, чем другие деревья, и при этом они крайне редко погибали в последующие месяцы и годы. В противоположность этому 64% других тропических деревьев умирают через два года после инцидента, причем вероятность их гибели вырастает на 48% в том случае, если они растут рядом с Dipteryx oleifera.