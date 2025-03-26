Последние новости к вечеру 26 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 марта 2025 года.
МВД задержало основателя «Русагро» Вадима Мошковича
Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на российские энергообъекты
Минобороны РФ заявило, что 26 марта ВСУ пытались ударить по Глебовскому хранилищу газа в Крыму. В Курской и Брянской областях атакованы энергетические объекты, произошли отключения.
Мишустин рассказал, какому бизнесу разрешат вернуться в Россию
Мишустин заявил, что вернуться смогут компании, сохранившие бизнес через дочерние структуры или ушедшие «под давлением правительств». Возвращение потребует локализации и инвестиций. Россия намерена защищать свои компании.
Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС
Армянский парламент окончательно одобрил законопроект о стремлении к вступлению в Евросоюз. Документ поддержали 64 депутата, против — семь.
Военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области
Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в Белгородской области. Военкор Анна Прокофьева погибла, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.