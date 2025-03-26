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Последние новости к вечеру 26 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 26 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 26 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 26 марта 2025 года.

МВД задержало основателя «Русагро» Вадима Мошковича

Источник: РИА "Новости"

После обысков в офисах группы компаний «Русагро» ФСБ и МВД задержали владельца агрохолдинга Вадима Мошковича. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Следственные действия также затронули гендиректора Тимура Липатова.

Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на российские энергообъекты

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило, что 26 марта ВСУ пытались ударить по Глебовскому хранилищу газа в Крыму. В Курской и Брянской областях атакованы энергетические объекты, произошли отключения.

Мишустин рассказал, какому бизнесу разрешат вернуться в Россию

Источник: РИА "Новости"

Мишустин заявил, что вернуться смогут компании, сохранившие бизнес через дочерние структуры или ушедшие «под давлением правительств». Возвращение потребует локализации и инвестиций. Россия намерена защищать свои компании.

Парламент Армении принял закон о намерении вступить в ЕС

Источник: РИА "Новости"

Армянский парламент окончательно одобрил законопроект о стремлении к вступлению в Евросоюз. Документ поддержали 64 депутата, против — семь.

Военкор Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Источник: РИА "Новости"

Съемочная группа «Первого канала» подорвалась на мине в Белгородской области. Военкор Анна Прокофьева погибла, находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен.