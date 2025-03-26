Где в Ленинском районе Нижнего Новгорода ввели режим повышенной готовности

Документом определена зона действия режима: у дома № 9 на бульваре Заречном от шахт №№ 7, 12 до шахт №№ 34, 38, а также на участках гидротехнического тоннеля в районе дома № 32 по проспекту Ленина и домов №№ 5, 7 по бульвару Заречному. Администрации Ленинского района поручено выступить заказчиком работ по закрытию аварийного участка недостроенного сооружения у дома № 9, а МКУ «УИЗТ ГНН» — работ по содержанию гидротехнического тоннеля (устройство ограждения безопасности) на остальных аварийных участках.