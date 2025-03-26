В Иркутске стартует месячник санитарной очистки города с 15 апреля

В Иркутске стартует месячник санитарной очистки города. Начиная с 15 апреля по 15 мая в областном центре коммунальные службы приведут в порядок дороги, тротуары, зеленые зоны и общественные пространства.
Особое внимание уделяют очистке мостов и путепроводов, где предстоит не только убрать мусор, но и обновить ограждения, дорожные знаки и разметку. Параллельно будут отмыты остановочные павильоны, памятники и рекламные конструкции. В парках и скверах запланирована обрезка деревьев и кустарников, а также уборка прошлогодней листвы.
Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации областного центра.
— Жители также могут внести свой вклад: 26 апреля в Иркутске пройдет общегородской субботник. Ежегодно в нем принимают участие школьники, студенты, инициативные граждане. Приглашаю всех присоединиться. Желающих обеспечим перчатками, мешками, другим необходимым инвентарем, — отметил мэр Руслан Болотов.
Владельцам зданий и торговых точек рекомендовано до конца апреля привести в порядок фасады и прилегающие территории. В рамках подготовки к летнему сезону также запланирован ремонт тротуаров и замена поврежденной плитки.