В Иркутске стартует месячник санитарной очистки города с 15 апреля

Особое внимание уделяют очистке мостов и путепроводов, где предстоит не только убрать мусор, но и обновить ограждения, дорожные знаки и разметку. Параллельно будут отмыты остановочные павильоны, памятники и рекламные конструкции. В парках и скверах запланирована обрезка деревьев и кустарников, а также уборка прошлогодней листвы.