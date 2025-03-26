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Путин назвал членов «Движения первых» приличной армией

Путин: свыше 11 млн человек в «Движении первых» являются приличной армией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Свыше 11 миллионов человек сейчас в рядах «Движения первых», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это уже как «приличная армия».

В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

«Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов — это уже так приличная армия целая. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение», — сказал Путин.