Путин назвал членов «Движения первых» приличной армией

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Свыше 11 миллионов человек сейчас в рядах «Движения первых», заявил президент России Владимир Путин, отметив, что это уже как «приличная армия».
В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
«Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов — это уже так приличная армия целая. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение», — сказал Путин.