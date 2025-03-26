Путин высказал мнение о Национальном центре «Россия»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о национальном центре «Россия», заявил, что полезно увидеть вдохновляющий пример свершений народа России.
«Наша встреча, как и большой ежегодный съезд движения, проходит на площадке национального центра “Россия”. Я вот здесь тоже походил с коллегами, посмотрел. Надеюсь, что и всем здесь присутствующим удалось познакомиться с этими экспозициями, ну, и участникам съезда. Это очень приятно и очень полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории», — сказал Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи.
Президент добавил, что россиянам, действительно, есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех без исключения регионах страны.