Путин высказал мнение о Национальном центре «Россия»

«Наша встреча, как и большой ежегодный съезд движения, проходит на площадке национального центра “Россия”. Я вот здесь тоже походил с коллегами, посмотрел. Надеюсь, что и всем здесь присутствующим удалось познакомиться с этими экспозициями, ну, и участникам съезда. Это очень приятно и очень полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории», — сказал Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи.