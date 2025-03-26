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Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру «Движения первых»

Путин: инфраструктуру «Движения первых» необходимо наращивать.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» должно давать равные возможности повсеместно, его инфраструктуру надо наращивать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства проводит заседание наблюдательного совета «Движения первых» в национальном центре «Россия».

«Движение первых» растет, ширится… Что очень важно, что это движение работает и в больших городах, и малых населенных пунктах. Оно должно давать равные возможности ребятам повсеместно, на всей территории нашей страны. В этом плане необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения. Оно должно быть везде, где есть дети и подростки", — сказал российский лидер.