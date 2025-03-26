Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру «Движения первых»

«Движение первых» растет, ширится… Что очень важно, что это движение работает и в больших городах, и малых населенных пунктах. Оно должно давать равные возможности ребятам повсеместно, на всей территории нашей страны. В этом плане необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения. Оно должно быть везде, где есть дети и подростки", — сказал российский лидер.