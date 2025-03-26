В Екатеринбурге скончалась основатель информагентства

— ЕАН Ольга Молчанова основала в 1992 году. В 2006 году Ольга Молчанова оставила проект, а через несколько лет вовсе отказалась поддерживать связь с журналистским сообществом Екатеринбурга, — сообщает информагентство ЕАН.