В Екатеринбурге скончалась основатель информагентства

В Екатеринбурге скончалась основатель и бывший директор регионального информагентства «Европейско-Азиатские Новости» Ольга Молчанова. Ее не стало в возрасте 79 лет. Об этом стало известно 26 марта.
— ЕАН Ольга Молчанова основала в 1992 году. В 2006 году Ольга Молчанова оставила проект, а через несколько лет вовсе отказалась поддерживать связь с журналистским сообществом Екатеринбурга, — сообщает информагентство ЕАН.
Коллеги отзываются о ней, как о человеке с доброй душой и железными принципами.
Церемония прощания с Ольгой Молчановой состоится 28 марта. Информацию о времени и месте сообщат позднее.