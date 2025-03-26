Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге скончалась основатель информагентства

Экс-директор информагентства ЕАН Ольга Молчанова скончалась в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге скончалась основатель и бывший директор регионального информагентства «Европейско-Азиатские Новости» Ольга Молчанова. Ее не стало в возрасте 79 лет. Об этом стало известно 26 марта.

— ЕАН Ольга Молчанова основала в 1992 году. В 2006 году Ольга Молчанова оставила проект, а через несколько лет вовсе отказалась поддерживать связь с журналистским сообществом Екатеринбурга, — сообщает информагентство ЕАН.

Коллеги отзываются о ней, как о человеке с доброй душой и железными принципами.

Церемония прощания с Ольгой Молчановой состоится 28 марта. Информацию о времени и месте сообщат позднее.