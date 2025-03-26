Путин: среди наставников «Движения первых» появляется больше ветеранов СВО

«Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту родины, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России — в деле воспитания детей и подростков», — сказал президент на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.