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На Земле началась магнитная буря

Уровень G2 означает, что могут возникнуть проблемы в энергетических системах.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возмущение магнитного поля Земли зафиксировано в среду, оно уже достигло умеренного уровня. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

По информации института, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.