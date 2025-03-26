На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возмущение магнитного поля Земли зафиксировано в среду, оно уже достигло умеренного уровня. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
По информации института, в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G2 («умеренно») по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.