Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 марта 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пр. Победы, 325; Чичерина, 21, 21-Б, 23, 25; Кожзаводская, 96 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Молодогвардейцев, 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 4, 5, 5-А, 7; Огневая, 22, 24; ч/с: Карусельная, 2−19; Огневая, 8−18; Семеноводческая, 11−21 — с 14.00 до 15.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Отечественная, 15; Дзержинского, 132 — с 09.00 до 17.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— П. Калмыкова, 25; Мира, 59 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Тимирязева, 8, 10; пр. Ленина, 33-А — с 09.00 до 19.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Российская, 163; Труда, 17, 19, 21 — с 13.00 до 18.00;
— Мелькомбинат 2, 1-й участок, 3 — с 08.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Будет отключен светофор на пересечении улиц Труда и 3-го Интернационала — с 13:00 до 17:00.
Будьте внимательны и осторожны!