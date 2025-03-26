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Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 27 марта 2025 года

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 27 марта 2025 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— пр. Победы, 325; Чичерина, 21, 21-Б, 23, 25; Кожзаводская, 96 — с 08.00 до 18.00.

КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Молодогвардейцев, 1, 1-А, 1-Б, 2, 3, 4, 5, 5-А, 7; Огневая, 22, 24; ч/с: Карусельная, 2−19; Огневая, 8−18; Семеноводческая, 11−21 — с 14.00 до 15.00.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Отечественная, 15; Дзержинского, 132 — с 09.00 до 17.00.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.

Отключение газоснабжения:

— П. Калмыкова, 25; Мира, 59 — с 09.00 до 17.00.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН.

Отключение водоснабжения:

— Тимирязева, 8, 10; пр. Ленина, 33-А — с 09.00 до 19.00.

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.

Плановые работы не проводятся.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Отключение электроэнергии:

— Российская, 163; Труда, 17, 19, 21 — с 13.00 до 18.00;

— Мелькомбинат 2, 1-й участок, 3 — с 08.00 до 17.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.

Вниманию водителей и пешеходов!

Будет отключен светофор на пересечении улиц Труда и 3-го Интернационала — с 13:00 до 17:00.

Будьте внимательны и осторожны!