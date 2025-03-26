Какая погода будет в Казахстане 27 марта

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Погоду в Казахстане 27 марта будет определять антициклон, который охватывает большую часть территории республики, где ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на юг, юго-восток республики будет оказывать влияние циклон, что приведет к выпадению осадков в виде дождя и снега. В отдельных районах также ожидаются туманы и усиление ветра.