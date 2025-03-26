Какая погода будет в Казахстане 27 марта

Температурный фон: на западе страны ночью 5 мороза-5 тепла, днем 10−18 тепла. На северо-западе основной фон температуры ночью 0−10 мороза, днем 7−15 тепла. На севере температура ночью 0−10 мороза, днем 5−13 тепла. В центре страны повышение температуры ночью 7 мороза-1 тепла, днем до 10−15 тепла. На востоке ночная температура повысится до 0−15 мороза, днем до 5−15 тепла. В южных регионах температура ночью 5 мороза-5 тепла, днем 5−13 тепла.
В Абайской области погода будет без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, на юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 20, на юге области 2 мороза, днем 1−6, на юге области 10 тепла.
В Акмолинской области осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 11 мороза, днем 5−10 тепла.
В Актюбинской области без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, на юге области 3 тепла, днем 7−12 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке области порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 7−12 мороза, днем 7−12 тепла, на севере, в горных районах области 2 мороза — 3 тепла.
В Атырауской области осадков не обещают. Ветер восточный, юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза-4 тепла, днем 10−15 тепла.
В Восточно-Казахстанской области обещают погоду без осадков. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, днем на юге области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на севере, востоке области 23, на юге области 7 мороза, днем 0−5 тепла, на востоке области 5−10 мороза.
В Жамбылской области днем на севере и юге ожидается дождь, в горных районах области осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, ночью порывы 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере, в горных районах области 8 мороза, днем 3−8 тепла, на севере, в горных районах области 0 градусов.
В Жетысуской области будет без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 м/с, на севере, востоке области 15−20, порывы 23−28, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 3−8, в горных районах области 11−16 мороза, на юге области 0 градусов, днем 8−13, в горных районах области 1 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе возможен дождь. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на западе области 5 тепла, днем 10−15 тепла.
В Карагандинской области осадков не обещают. Ветер восточный, северо-восточный 9−14, на западе, востоке, юге области 15−20, днем на юго-востоке области временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 12 мороза, днем 2−7, на западе области 10 тепла.
В Костанайской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 7−12, на юго-востоке области 4 тепла.
В Кызылординской области днем на востоке возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, днем 5−10 тепла.
В Мангистауской области днем на северо-западе и юге обещают небольшой дождь. Ночью и утром на западе, в центре области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, днем 8−13 тепла.
В Павлодарской области будет без осадков. Ночью и утром юге области туман. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 3−8 тепла.
В Северо-Казахстанской области осадков не обещают. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на юге области 11 мороза, днем 7−12, на юге области 4 тепла.
В Туркестанской области на западе и юге обещают дождь, в горных районах области осадки, днем сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный, юго-восточный 8−13, на севере, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза, днем 6−11, в горных районах области 3 тепла.
В Улытауской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 3−8 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 5−7 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 10−12 тепла.
Шымкент: переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный, юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 2−4, днем 6−8 тепла.