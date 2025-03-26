Как аллергикам спастись весной

Аллергическая реакция начинается, когда на слизистые оболочки носа, глаз или других органов попадает микроскопическая пыльца растений. Иммунная система человека атакует частицы пыльцы антителами, из-за этого начинается воспаление со всеми вытекающими симптомами. Поллиноз бывает обусловлен наследственностью: обычно у одного или обоих родителей больного тоже есть аллергия. Также риск повышается из-за грязного воздуха (аллергены реагируют с сажей, частицами резины и сильнее действуют на иммунную систему). Еще на развитие аллергии, возможно, влияет… чистоплотность: замечено, что в странах, где реже встречаются инфекционные болезни, чаще бывают иммунные расстройства. А психологические проблемы, на которые часто списывают аллергию, на самом деле ее не вызывают, но могут обострить, потому что гормоны стресса подавляют иммунитет.