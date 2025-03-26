Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин.
В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».
«Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне — ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание», — сказал Путин.